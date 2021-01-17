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Появился намёк, что в GTA 6 будут динамически изменяемые районы и города

Появился намёк, что в GTA 6 будут динамически изменяемые районы и города
Киберспорт / Другие игры 0
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Пользователь Биг Джим Колозимо на своей странице в «Твиттере» показал патент Rockstar Games, в котором фигурирует система динамического изменения города. Многие пользователи связали его с будущей GTA 6.

В патенте, появившемся ещё в 2017-м, указано, что объекты в районах получат несколько типов состояния.

Пользователи предположили, что GTA 6 предложит несколько городов, и они будут работать в стиле Fallout 4. Напомним, в этой игре у геймера имеется поселение, которое может быть обустроено.

Официальной информации о дате выхода GTA 6 пока нет. Ранее журналист и инсайдер Джейсон Шрайер сообщил, что до релиза игры пройдут годы. Тем не менее многие игроки рассчитывают на более оптимистичный вариант.

Предыдущая серия игры, GTA 5, вышла в сентябре 2013 года. С тех пор компания лишь выпускает обновления для онлайновой части игры.

Инсайдер: да, GTA 6 разрабатывается. И да, она выйдет ещё не скоро
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