Появился намёк, что в GTA 6 будут динамически изменяемые районы и города

Пользователь Биг Джим Колозимо на своей странице в «Твиттере» показал патент Rockstar Games, в котором фигурирует система динамического изменения города. Многие пользователи связали его с будущей GTA 6.
В патенте, появившемся ещё в 2017-м, указано, что объекты в районах получат несколько типов состояния.
Пользователи предположили, что GTA 6 предложит несколько городов, и они будут работать в стиле Fallout 4. Напомним, в этой игре у геймера имеется поселение, которое может быть обустроено.
Официальной информации о дате выхода GTA 6 пока нет. Ранее журналист и инсайдер Джейсон Шрайер сообщил, что до релиза игры пройдут годы. Тем не менее многие игроки рассчитывают на более оптимистичный вариант.
Предыдущая серия игры, GTA 5, вышла в сентябре 2013 года. С тех пор компания лишь выпускает обновления для онлайновой части игры.
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