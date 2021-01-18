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CD Projekt RED выписали штраф на $ 75 тыс. за рекламу Cyberpunk 2077

CD Projekt RED выписали штраф на $ 75 тыс. за рекламу Cyberpunk 2077
Киберспорт / Другие игры 0
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Создателям Cyberpunk 2077 грозит штраф в размере $ 75 тыс. за огромное граффити, размещённое в Сан-Паулу (Бразилия), информирует uol.com.br. Автором изображения двадцатиметровой высоты выступил художник-монументалист Snek.

Примечательно, что в начале работа была размещена даже на официальной странице мэрии города в «твиттере». Но позже изображение было закрашено из-за действующего в Сан-Паулу закона, согласно которому в пределах города действует запрет на размещение любой масштабной внешней рекламы.

За размещение изображения была ответственна компания NaLata. Ни она, ни CD Projekt RED пока комментариев по этому поводу не давали.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря. Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.

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