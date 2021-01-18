Зритель угрожал стримерше, что убьёт её отца, если она не покажет грудь на стриме

В популярности есть как свои плюсы, так и минусы. Известным стримерам периодически приходится сталкиваться с неприятными ситуациями. Одна из таких ситуаций произошла со стримершой JadeyAnh. Девушка рассказала, что на одной из своих трансляций ей позвонил молодой человек, который угрожал убить её отца, если она не покажет грудь.

«Во время стрима мне позвонил папа. Когда я ответила на звонок, то услышала незнакомый голос. Парень потребовал, чтобы я показала сиськи на стриме. Он сказал, что если я откажусь, то он перережет горло папе, который, по его словам, сидел связанным. Он оскорблял меня и даже назвал мой адрес, чтобы напугать меня ещё больше. После того как я отказалась показать сиськи, потому что он не позволил мне поговорить с отцом, он сказал, что убил его. Спустя несколько минут мой модератор написал в чате, что поговорил с моим дядей, который в свою очередь связался с моим отцом. Оказалось, что в это время мой папа спал. Услышав это, я немедленно повесила трубку и позвонила в полицию», — написала девушка на своей страничке в «Твиттере».

Фото: https://twitter.com/jadeyanh

На канале девушки — 250 тыс. подписчиков. На стримах она проходит игры и общается с чатом.