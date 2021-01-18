В Канаде придумали перчатку для геймеров, которая ускоряет их реакцию

На краудфандинговой платформе Kickstarter открыли сбор средств на выпуск в производство особой нейроперчатки, которая поможет геймерам сократить время реакции и быстрее нажимать на кнопку мыши. Разработка представлена компанией Brink Bionics из Канады. Она основана на исследованиях Университета Ватерлоо.

Разработчики утверждают, что быстрота нажатия на кнопку улучшится на 80 миллисекунд. При этом технически перчатка использует те же методы, что и бионические протезы. Она провоцирует сокращение мышц на руке, чтобы геймер быстрее нажал кнопку.

Видео опубликовано на YouTube-канале Best Crowdfunding Campaigns.

Изначально создатели запрашивали 15 тыс. канадских долларов ($ 11,7 тыс.), но уже собрано более 55 тыс. канадских долларов ($ 43 тыс.). Как ожидается, поставки для участников финансирования стартуют в мае 2021 года.