В 2020 году на про-сцене CS:GO было убито почти 12 тысяч куриц

В 2020 году на про-сцене Counter-Strike: Global Offensive было убито почти 12 тысяч куриц, сообщает Scope.gg.

По данным источника, точное количество убитых птиц — 11 734. Больше всего куриц (487) убил Робин flusha Ронквист, который недавно покинул основной состав Fnatic. Ближайший его преследователь — Дан apEX Мадесклер из Vitality (273), на третьем месте бывший тиммейт flusha Фредди KRiMZ Йоханссон. Чаще всего куриц убивали именно игроки Fnatic – 1031 птица.

Сообщается, что количество убитых птиц выросло более чем в два раза — в 2019 году игроки убили 4982 птицы.

Flusha был переведён в запас Fnatic 8 января. В общей сложности Ронквист защищал цвета организации более пяти лет. Игрок имеет действующий контракт с Fnatic, но может вести переговоры с другими организациями.