В США Cyberpunk 2077 продаётся со скидкой 50% всего через месяц после релиза
В США консольные версии Cyberpunk 2077 можно приобрести со скидкой 50% спустя чуть больше месяца после релиза игры.
Так на портале Best Buy приобрести физическую копию игры можно за $ 29,99. Прежняя цена составляла $ 59,99. К тому же, покупатель получит стилбук стоимостью $ 20 в подарок.
Напомним, с консольными версиями игры игроки испытывали наибольшее количество проблем. В игре по сей день присутствует множество багов и прочих технических недочётов.
Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря. Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.
CD Projekt RED выписали штраф на $ 75 тыс. за рекламу Cyberpunk 2077
Рекомендуем вам
- 19 января 2021
-
00:54
- 18 января 2021
-
22:46
-
21:17
-
19:29
-
19:25
-
14:20
-
14:03
-
00:36
- 17 января 2021
-
22:53
-
21:02
-
19:29
-
14:59
-
12:46
-
12:11
-
10:49
-
09:53
-
00:00
- 16 января 2021
-
22:28
-
22:12
-
21:58
-
21:07
-
01:46
- 15 января 2021
-
22:10
-
21:37
-
20:31
-
20:13
-
16:21
-
14:59
-
13:31
-
13:31
-
12:12
- 14 января 2021
-
20:04
-
19:46
-
18:09
-
17:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам