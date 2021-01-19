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В США Cyberpunk 2077 продаётся со скидкой 50% всего через месяц после релиза

В США Cyberpunk 2077 продаётся со скидкой 50% всего через месяц после релиза
Киберспорт / Другие игры 0

В США консольные версии Cyberpunk 2077 можно приобрести со скидкой 50% спустя чуть больше месяца после релиза игры.

Так на портале Best Buy приобрести физическую копию игры можно за $ 29,99. Прежняя цена составляла $ 59,99. К тому же, покупатель получит стилбук стоимостью $ 20 в подарок.

Напомним, с консольными версиями игры игроки испытывали наибольшее количество проблем. В игре по сей день присутствует множество багов и прочих технических недочётов.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря. Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.

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