Легендарный игрок Overwatch напился на стриме и оскорбил девушку

Легендарный участник Overwatch League и команды Seoul Dynasty Рю Жи Ryujehong Хонг оказался в центре скандала. Об этом информирует издание Dot Esports.
Сообщается, что во время стрима Хонг злоупотреблял алкоголем, а также грубо общался с соведущей. Он грубо выражался в адрес девушки и посылал её за выпивкой. Также он заявлял, что ему плевать на поклонников и что ему просто хочется получить больше донатов.
Впоследствии Хонг извинился, однако поклонники стримера попросили клуб, который он представляет, обратить внимание на ситуацию. Некоторые потребовали от руководства разорвать с ним контракт.
Хонг выступал за Seoul Dynasty с 2017 года и был капитаном коллектива. Вместе с командой он занял восьмое место в первом сезоне Overwatch League. В составе сборной Кореи он дважды становился чемпионом мира.
- 19 января 2021
-
15:21
-
00:54
- 18 января 2021
-
22:46
-
21:17
-
19:29
-
19:25
-
14:20
-
14:03
-
00:36
- 17 января 2021
-
22:53
-
21:02
-
19:29
-
14:59
-
12:46
-
12:11
-
10:49
-
09:53
-
00:00
- 16 января 2021
-
22:28
-
22:12
-
21:58
-
21:07
-
01:46
- 15 января 2021
-
22:10
-
21:37
-
20:31
-
20:13
-
16:21
-
14:59
-
13:31
-
13:31
-
12:12
- 14 января 2021
-
20:04
-
19:46
-
18:09