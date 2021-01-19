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Легендарный игрок Overwatch напился на стриме и оскорбил девушку

Легендарный игрок Overwatch напился на стриме и оскорбил девушку
Киберспорт / Другие игры 0
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Легендарный участник Overwatch League и команды Seoul Dynasty Рю Жи Ryujehong Хонг оказался в центре скандала. Об этом информирует издание Dot Esports.

Сообщается, что во время стрима Хонг злоупотреблял алкоголем, а также грубо общался с соведущей. Он грубо выражался в адрес девушки и посылал её за выпивкой. Также он заявлял, что ему плевать на поклонников и что ему просто хочется получить больше донатов.

Впоследствии Хонг извинился, однако поклонники стримера попросили клуб, который он представляет, обратить внимание на ситуацию. Некоторые потребовали от руководства разорвать с ним контракт.
Хонг выступал за Seoul Dynasty с 2017 года и был капитаном коллектива. Вместе с командой он занял восьмое место в первом сезоне Overwatch League. В составе сборной Кореи он дважды становился чемпионом мира.

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