В Fortnite появятся формы футбольных клубов и эмоция «Прыжок Пеле»

Разработчики Fortnite объединяют мир игры с миром футбола. Фанаты этого вида спорта смогут приобрести в игре новый набор «Решающий удар» и эмоцию «Прыжок Пеле» 23 января или даже выиграть их, приняв участие в Кубке Пеле 20 января.



23 января вы сможете примерить на своего персонажа футболки любимых клубов. На выбор будет предложено 23 клуба. Весь список доступных футбольных клубов:

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter Milan

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United FC

Los Angeles FC

Santos FC

Wolves

West Ham United FC

Sevilla FC

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Western Sydney Wanderers

EC Bahia.

Благодаря сотрудничеству с легендарным бразильским футболистом Пеле в Fortnite появится его знаменитый прыжок. Эмоция будет доступна в магазине предметов 23 января.

Либо примите участие в Кубке Пеле и выиграйте эмоцию «Прыжок Пеле» и набор «Решающий удар». Лучшие игроки смогут получить футболку с уникальным дизайном и автографом.

Видео опубликовано на YouTube-канале Fortnite.

Fortnite — популярная видеоигра в жанре «королевская битва», разработанная американской компанией Epic Games и выпущенная в ранний доступ в июле 2017 года.