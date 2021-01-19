В Fortnite появятся формы футбольных клубов и эмоция «Прыжок Пеле»

Разработчики Fortnite объединяют мир игры с миром футбола. Фанаты этого вида спорта смогут приобрести в игре новый набор «Решающий удар» и эмоцию «Прыжок Пеле» 23 января или даже выиграть их, приняв участие в Кубке Пеле 20 января.
23 января вы сможете примерить на своего персонажа футболки любимых клубов. На выбор будет предложено 23 клуба. Весь список доступных футбольных клубов:
- Manchester City FC
- Juventus
- AC Milan
- Inter Milan
- AS Roma
- Seattle Sounders FC
- Atlanta United FC
- Los Angeles FC
- Santos FC
- Wolves
- West Ham United FC
- Sevilla FC
- Sporting CP
- Borussia Mönchengladbach
- FC Schalke 04
- VFL Wolfsburg
- Rangers FC
- Celtic FC
- Cerezo Osaka
- Melbourne City FC
- Sydney FC
- Western Sydney Wanderers
- EC Bahia.
Благодаря сотрудничеству с легендарным бразильским футболистом Пеле в Fortnite появится его знаменитый прыжок. Эмоция будет доступна в магазине предметов 23 января.
Либо примите участие в Кубке Пеле и выиграйте эмоцию «Прыжок Пеле» и набор «Решающий удар». Лучшие игроки смогут получить футболку с уникальным дизайном и автографом.
Видео опубликовано на YouTube-канале Fortnite.
Fortnite — популярная видеоигра в жанре «королевская битва», разработанная американской компанией Epic Games и выпущенная в ранний доступ в июле 2017 года.
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