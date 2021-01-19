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В Fortnite появятся формы футбольных клубов и эмоция «Прыжок Пеле»

В Fortnite появятся формы футбольных клубов и эмоция «Прыжок Пеле»
Киберспорт / Fortnite 0
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Разработчики Fortnite объединяют мир игры с миром футбола. Фанаты этого вида спорта смогут приобрести в игре новый набор «Решающий удар» и эмоцию «Прыжок Пеле» 23 января или даже выиграть их, приняв участие в Кубке Пеле 20 января.

23 января вы сможете примерить на своего персонажа футболки любимых клубов. На выбор будет предложено 23 клуба. Весь список доступных футбольных клубов:

  • Manchester City FC
  • Juventus
  • AC Milan
  • Inter Milan
  • AS Roma
  • Seattle Sounders FC
  • Atlanta United FC
  • Los Angeles FC
  • Santos FC
  • Wolves
  • West Ham United FC
  • Sevilla FC
  • Sporting CP
  • Borussia Mönchengladbach
  • FC Schalke 04
  • VFL Wolfsburg
  • Rangers FC
  • Celtic FC
  • Cerezo Osaka
  • Melbourne City FC
  • Sydney FC
  • Western Sydney Wanderers
  • EC Bahia.

Благодаря сотрудничеству с легендарным бразильским футболистом Пеле в Fortnite появится его знаменитый прыжок. Эмоция будет доступна в магазине предметов 23 января.

Либо примите участие в Кубке Пеле и выиграйте эмоцию «Прыжок Пеле» и набор «Решающий удар». Лучшие игроки смогут получить футболку с уникальным дизайном и автографом.

Видео опубликовано на YouTube-канале Fortnite.

Fortnite — популярная видеоигра в жанре «королевская битва», разработанная американской компанией Epic Games и выпущенная в ранний доступ в июле 2017 года.

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