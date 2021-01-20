Глава Valve не исключает, что The International может пройти в Новой Зеландии

Глава Valve Гейб Ньюэлл крайне лестно отзывается о Новой Зеландии и думает провести там большой турнир. Речь может идти про The International и мейджоры по CS:GO и Dota 2.
Гейб находится в Новой Зеландии с начала эпидемии. Он совершил в Новой Зеландии несколько благотворительных акций и поблагодарил жителей за тёплый приём.
«Перспектива провести турниры в Новой Зеландии становится лишь приятнее с каждым днём. Я не могу сказать, когда будет безопасно провести соревнование где-то ещё. В то же время я уверен, что мы бы смогли спланировать его тут, в Новой Зеландии», — говорит Гейб.
Следующий The International по Dota 2 запланирован на август 2021 года. The International 10 должен был пройти в августе 2020 года в Стокгольме, но из-за пандемии турнир был перенесён. Ранее сообщалось, что организаторы не хотят менять локацию и планируют провести юбилейный чемпионат в том же месте. Призовой фонд турнира составит рекордные $ 48 млн.
- 20 января 2021
-
13:08
-
03:48
- 19 января 2021
-
22:58
-
22:47
-
19:02
-
18:00
-
15:21
-
00:54
- 18 января 2021
-
22:46
-
21:17
-
19:29
-
19:25
-
14:20
-
14:03
-
00:36
- 17 января 2021
-
22:53
-
21:02
-
19:29
-
14:59
-
12:46
-
12:11
-
10:49
-
09:53
-
00:00
- 16 января 2021
-
22:28
-
22:12
-
21:58
-
21:07
-
01:46
- 15 января 2021
-
22:10
-
21:37
-
20:31
-
20:13
-
16:21
-
14:59