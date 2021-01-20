Глава Valve не исключает, что The International может пройти в Новой Зеландии

Глава Valve Гейб Ньюэлл крайне лестно отзывается о Новой Зеландии и думает провести там большой турнир. Речь может идти про The International и мейджоры по CS:GO и Dota 2.

Гейб находится в Новой Зеландии с начала эпидемии. Он совершил в Новой Зеландии несколько благотворительных акций и поблагодарил жителей за тёплый приём.

«Перспектива провести турниры в Новой Зеландии становится лишь приятнее с каждым днём. Я не могу сказать, когда будет безопасно провести соревнование где-то ещё. В то же время я уверен, что мы бы смогли спланировать его тут, в Новой Зеландии», — говорит Гейб.

Следующий The International по Dota 2 запланирован на август 2021 года. The International 10 должен был пройти в августе 2020 года в Стокгольме, но из-за пандемии турнир был перенесён. Ранее сообщалось, что организаторы не хотят менять локацию и планируют провести юбилейный чемпионат в том же месте. Призовой фонд турнира составит рекордные $ 48 млн.