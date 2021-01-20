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Ведущие российские футбольные клубы отказались от сотрудничества с Fortnite

Ведущие российские футбольные клубы отказались от сотрудничества с Fortnite
Киберспорт / Другие игры 0
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Ведущие российские футбольные клубы отказались от сотрудничества c Fortnite и участия в проекте Fortnite Football. Об этом рассказал сотрудник одного из крупнейших лицензионных агентств мира IMG Илья Слуцкин. Какие именно клубы отказались от сотрудничества, он не уточнил.

«Вчера был запущен Fortnite Football, специальный проект внутри игры, позволяющий игрокам использовать формы 23 футбольных клубов со всего мира.

У меня была возможность включить туда два клуба из России. Бесплатно и с возможностью дополнительных активаций (типа выпуска футболки с логотипом Fortnite в живом виде).

Я провёл переговоры с нашими ведущими клубами. Пара отказалась сразу, пара перешла в формат вялотекущих переговоров и исчезла.

В своё время в «Зените» я сделал такой кобрендинговый проект с The Simpsons, и до сих пор это считается одним из самых интересных маркетинг-кейсов нашего футбола (ничего близкого по охвату в иностранной прессе я не припомню). На первом этапе я также встретил отпор внутри клуба в духе «Зачем нам это нужно?».

Самый частый запрос от клубов – мы хотим за это денег. Видимо, в голове менеджеров наших клубов до сих пор не сложилось понимание, что пиар на мировом уровне стоит намного больше, чем потенциальные 10 тысяч евро за лицензию. Так и живём», – рассказал Слуцкин в своём «фейсбуке».

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