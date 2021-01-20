Natus Vincere, Winstrike и «Тинькофф» выпустят банковскую карту для геймеров

Банк «Тинькофф» и киберспортивный клуб Natus Vincere выпустят банковскую карту для геймеров, а реализацией проекта займётся агентство Winstrike.
Владельцы карты смогут обменивать бонусы на игры и девайсы, а также получать кэшбек до 5% с покупок в онлайн-сервисах PlayStation Network, Xbox Games Store, Nintendo eShop, Steam, Battle.net, Origin, Xsolla, GOG.com, 1С Интерес и Яндекс. 1 бонус равняется 1 рублю. Более подробная информация о карте доступна по этой ссылке.
Фанаты киберспортивного клуба Natus Vincere смогут заказать карты через специальный раздел на официальном сайте клуба в эксклюзивном дизайне клуба с игровым никнеймом держателя карты. На обратной стороне карты будут изображены автографы игроков CS:GO-состава: Егора Flamie Васильева, Александра S1mple Костылева, Дениса Electronic Шарипова, Кирилла Boombl4 Михайлова и Ильи Perfecto Залуцкого.
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