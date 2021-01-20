Художник показал, как бы могла выглядеть девушка с обложки GTA San Andreas в реальности

Турецкий художник Хоссейн Диба, воссоздающий персонажей культовых игр в современном стиле, показал, как бы могла выглядеть девушка с обложки игры GTA San Andreas в 3D.
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Фото: instagram.com/hossein.diba/
Диба с 2008 года занимается дизайном различных героев для игр и кино. Он показал, как могли бы выглядеть главные персонажи вселенной Grand Theft Auto — Томми Версетти из Вайс-Сити, Си Джей из Сан-Андреас, Нико Беллик из GTA 4 и Клод из GTA 3, — если бы все эти игры вышли сейчас.
На обложке GTA San Andreas изображена Rochell'le — знаменитая R&B и Hip-hop исполнительница во вселенной GTA. Персонаж не появляется в игре, а только упомянут на рекламном сайте Rockstar Games. Игроки предполагают, что прототипом для неё послужила реально существующая R&B-певица Мэрайя Кэри. В GTA 5 Rochell'le изображена на многих долларовых купюрах, а плакат её альбома висит в комнате одного из трёх персонажей игры — Франклина Клинтона.
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