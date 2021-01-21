Пираты взломали Hitman 3 менее чем через сутки после релиза. Новинка была оснащена DRM-защитой от Epic Games и уже выложена на торренты с кряком от CODEX.
Данная информация представлена в качестве ознакомления. Мы не рекомендуем скачивать пиратскую версию игры. Учитывайте, что в такой версии отсутствуют рейтинги и достижения.
Hitman 3 вышла без перевода на русский язык. Такое решение принял сам издатель игры. Первую часть издавала Square Enix, Hitman 2 — Warner Bros., а третью издаёт сам разработчик — студия IO Interactive. В первых двух частях отсутствовала русская озвучка, но были субтитры на русском.
Игра получила самые высокие оценки в истории серии. Средний балл игры на Metacritic составил 88 баллов из 100. Релиз Hitman 3 состоялся 20 января. Игра доступна на всех популярных платформах — PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и PC.
Ознакомиться с нашими впечатлениями от Hitman 3 вы можете по этой ссылке.
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