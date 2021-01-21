Известная компания создала компьютер с RTX 3080 в виде кроссовка. Видео

Производитель игровых девайсов NZXT и бренд Artifact, производящий лимитированную обувь, создали компьютер в виде кроссовка, в котором установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080.

«Мы очень рады объявить о сотрудничестве с NZXT. Вместе мы создадим будущее моды, поддержим наше видение, сообщество и сумасшедшие идеи с помощью их потрясающих сборок и любви к играм», — говорится в сообщении Artifact, опубликованном в «Твиттере».

Посмотреть видео можно на странице Artifact Studios в «Твиттере».

Посмотреть фотографию можно на странице Artifact Studios в «Твиттере».

«Мы бегаем в 120 FPS», — пошутили создатели устройства.

Стоимость необычного девайса неизвестна, как и остальные технические характеристики.