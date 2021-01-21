Известная компания создала компьютер с RTX 3080 в виде кроссовка. Видео
Производитель игровых девайсов NZXT и бренд Artifact, производящий лимитированную обувь, создали компьютер в виде кроссовка, в котором установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080.
«Мы очень рады объявить о сотрудничестве с NZXT. Вместе мы создадим будущее моды, поддержим наше видение, сообщество и сумасшедшие идеи с помощью их потрясающих сборок и любви к играм», — говорится в сообщении Artifact, опубликованном в «Твиттере».
Посмотреть видео можно на странице Artifact Studios в «Твиттере».
Посмотреть фотографию можно на странице Artifact Studios в «Твиттере».
«Мы бегаем в 120 FPS», — пошутили создатели устройства.
Стоимость необычного девайса неизвестна, как и остальные технические характеристики.
Razer представила концепт кресла для геймеров с выдвижным гибким дисплеем
Рекомендуем вам
- 21 января 2021
-
17:51
-
15:00
-
13:47
-
11:22
- 20 января 2021
-
23:50
-
22:24
-
21:02
-
20:02
-
15:55
-
15:49
-
15:00
-
14:43
-
13:56
-
13:54
-
13:08
-
03:48
- 19 января 2021
-
22:58
-
22:47
-
19:02
-
18:00
-
15:21
-
00:54
- 18 января 2021
-
22:46
-
21:17
-
19:29
-
19:25
-
14:20
-
14:03
-
00:36
- 17 января 2021
-
22:53
-
21:02
-
19:29
-
14:59
-
12:46
-
12:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам