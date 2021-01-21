В 2021 году ESL проведёт пять турниров по CS:GO со зрителями
В 2021 году ESL проведёт пять LAN-турниров по Counter-Strike: Global Offensive, сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.
Первым турниром, который пройдёт в присутствии зрителей, станет ESL One Cologne, который пройдёт с 6 по 18 июля. Помимо этого допустить зрителей планируется на два турнира Dreamhack, которые состоятся в ноябре, зимний IEM. Подробная информация о других турнирах серии DreamHack появится во втором квартале.
В закрытом оффлайн-формате пройдут плей-офф 13-го сезона ESL Pro League, DreamHack Masters Spring (29 апреля — 9 мая), летний (3–13 июня) и осенний (14–24 октября) IEM, а также 14-й сезон ESL Pro League. Турниры пройдут в студии с соблюдением мер предосторожности.
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