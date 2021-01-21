ESL проведёт два турнира по Dota 2 с призовым фондом $ 400 тыс. вне DPC
ESL проведёт два турнира по Dota 2 вне Dota Pro Circuit сезона-2021, сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.
Мероприятия будут называться ESL One Summer и ESL One Winter. Сообщается, что первый турнир пройдёт в закрытом оффлайн-формате с соблюдением необходимых мер предосторожности, а на второй, возможно, будут допущены зрители. Решение будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации. Точные даты их проведения неизвестны и будут объявлены позднее. Призовой фонд каждого ивента составит $ 400 тыс.
Помимо этого организаторы сообщили об отмене ESL One Birmingham 2021. Именно его в календаре заменит ESL One Summer. Все болельщики, которые приобрели билеты на мероприятие, смогут вернуть средства.
В 2021 году ESL проведёт пять турниров по CS:GO со зрителями
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