ESL проведёт два турнира по Dota 2 с призовым фондом $ 400 тыс. вне DPC

ESL проведёт два турнира по Dota 2 вне Dota Pro Circuit сезона-2021, сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.

Мероприятия будут называться ESL One Summer и ESL One Winter. Сообщается, что первый турнир пройдёт в закрытом оффлайн-формате с соблюдением необходимых мер предосторожности, а на второй, возможно, будут допущены зрители. Решение будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации. Точные даты их проведения неизвестны и будут объявлены позднее. Призовой фонд каждого ивента составит $ 400 тыс.

Помимо этого организаторы сообщили об отмене ESL One Birmingham 2021. Именно его в календаре заменит ESL One Summer. Все болельщики, которые приобрели билеты на мероприятие, смогут вернуть средства.