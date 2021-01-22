Стала известна дата выхода Resident Evil Village

Capcom определилась с датой выхода Resident Evil Village и показала новый геймплейный ролик.
Релиз игры запланирован на 7 мая 2021 года. Игра выйдет как на PC и консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S, так и на консолях прошлого поколения — PlayStation 4 и Xbox One.
Владельцы PlayStation 5 смогут скачать демоверсию Resident Evil Village уже сегодня, 22 января.
Resident Evil Village расскажет о событиях, произошедших спустя несколько лет после финала Resident Evil 7. Нам предстоит сыграть за Итана, который окажется в таинственной деревне в поисках своей похищенной дочери. У главного героя будет огромный арсенал оружия в распоряжении — от небольших пистолетов до мощных снайперских винтовок и дробовиков. Он сможет создавать предметы, такие как аптечки первой помощи и боеприпасы.
По слухам, в игре будет реализован мультиплеер, который будет называться Resident Evil Re:Verse и распространяться по условно-бесплатной модели. Впрочем, этот слух ещё предстоит проверить.
Видео опубликовано на YouTube-канале Resident Evil.
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