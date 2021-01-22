Инсайдер: новая часть Assassin's Creed выйдет в начале 2022 года

Инсайдер, пожелавший остаться анонимным, пролил свет на будущее серии Assassin's Creed. По его информации, в марте 2021 года выйдет сюжетное дополнение для Assassin's Creed Valhalla под названием «Гнев друидов». Главный герой игры отправится в Дублин и вступит в союз с местным королём. Второе дополнение будет называться «Осада Парижа» — оно появится в начале июня. Эйвор заключит союз с французскими дворянами, чтобы свергнуть короля Карла Толстого.



Кроме того, инсайдер рассказал, когда выйдет следующая часть Assassin's Creed. Согласно его сообщению на форуме 4chan, игра носит кодовое название Assassin's Creed Champion. Игра должна быть анонсирована во время игровой выставки E3. События развернутся во времена средневековой Франции и Германии, а сама игра будет являться классическим европейским фэнтези-сериалом. По словам инсайдера, релиз игры должен состояться в начале 2022 года.

Assassin’s Creed Valhalla вышла 10 ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.