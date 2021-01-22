5 тыс. рублей на консолях и 2 тыс. на ПК. Открылся предзаказ на Resident Evil Village

Открылись предзаказы на Resident Evil Village. Игра выйдет 7 мая 2021 года.
Стандартная версия для PS4 и PS5 обойдётся игрокам в 4999 рублей. Стоимость игры на Xbox One и Xbox Series X/S составляет $ 69,99. Версия игры для компьютеров продаётся за 1999 рублей.
В стандартное издание, помимо самой игры, входит мультиплеерный режим, мини-саундтрек и внутриигровые бонусы — украшение мистера Енота и набор для выживания.
Стоимость Deluxe-издания составляет 5719 рублей на PS4 и PS5, $79,99 на Xbox One и Xbox Series X/S и 2399 рублей на ПК. В него входит комплект из стандартной версии, а также дополнительный полевой набор — пистолет «Клинок самурая» AW Model-01, игровой фильтр «Найденная плёнка Resident Evil 7», магнитофон для сохранений из Resident Evil 7, музыкальная тема «Go Tell Aunt Rhody» для безопасной комнаты, украшение мистера Вездесущего, разблокированный доступ к самому хардкорному уровню сложности «Жуткая деревня» и артбук «Трагедия Итана Уинтерса».
Deluxe-издание игры
Фото: Capcom
В издание Complete Bundle включено всё содержимое из предыдущих изданий, а также предыдущая часть игры — Resident Evil 7. Стоимость такого издания составляет 6429 рублей на PS4 и PS5, $ 89,99 на Xbox One и Xbox Series X/S и 2699 рублей на ПК.
Помимо трёх вышеперечисленных изданий, разработчики планируют выпустить коллекционное издание игры, в которое войдёт весь контент Deluxe-издания, стилбук, постер, артбук и фигурка Криса Редфилда. Такое издание обойдётся игрокам в $ 219,99.
Коллекционное издание игры
Фото: Capcom
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