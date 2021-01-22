В США перед судом предстанет подросток, застреливший друга на почве спора из-за видеоигр
14-летний Зайшон Уайт предстанет перед судом в США. Подросток в октябре 2020 года застрелил своего 16-летнего приятеля Артура Дэвиса. Как сообщает Las Vegas Review-Journal, убийце грозит реальный срок, несмотря на его юный возраст.
Тинейджеры поспорили из-за видеоигр. В разгар конфликта Уайт схватил пистолет и выстрелил. В результате Дэвис погиб на месте. Сам стрелок выбежал из комнаты, закричав, что не хотел этого. Подростка полиция нашла в кустах у дома, где он прятался после трагедии.
Примечательно, что в комнате находился ещё один подросток. Он пытался остановить Зайшона, но не смог предотвратить трагедию.
Как считает полиция, Уайт случайно нашёл пистолет в спальне, где они находились с друзьями.
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