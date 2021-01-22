На крупном турнире по Call of Duty обнаружили команду читеров
21 января состоялся турнир Twitch Rivals Doritos Bowl по Call of Duty: Warzone. Как сообщает пресс-служба Twitch Rivals, за одну из команд играли читеры. В результате команда была дисквалифицирована.
Во время турнира участники стали жаловаться на подозрительные действия ряда игроков. Организаторы изучили жалобы и согласились, что игра команды выглядела «неестественно». После этого провинившихся исключили. Они были отстранены перед финальным матчем. Twitch не стал переносить и переигрывать турнир.
Призовой фонд соревнования составил $ 250 тыс. Победителем турнира стала команда UnRationaL, которая заработала $ 45 тыс.
В турнире также поучаствовали приглашённые стримеры и победители квалификационных соревнований.
Рекомендуем вам
- 22 января 2021
-
15:41
-
14:21
-
12:35
-
11:30
-
11:19
-
10:58
-
10:45
-
10:44
-
08:15
- 21 января 2021
-
20:44
-
20:05
-
17:51
-
15:00
-
13:47
-
11:22
- 20 января 2021
-
23:50
-
22:24
-
21:02
-
20:02
-
15:55
-
15:49
-
15:00
-
14:43
-
13:56
-
13:54
-
13:08
-
03:48
- 19 января 2021
-
22:58
-
22:47
-
19:02
-
18:00
-
15:21
-
00:54
- 18 января 2021
-
22:46
-
21:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам