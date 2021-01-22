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На крупном турнире по Call of Duty обнаружили команду читеров

На крупном турнире по Call of Duty обнаружили команду читеров
Киберспорт / Call of Duty: Warzone 0

21 января состоялся турнир Twitch Rivals Doritos Bowl по Call of Duty: Warzone. Как сообщает пресс-служба Twitch Rivals, за одну из команд играли читеры. В результате команда была дисквалифицирована.

Во время турнира участники стали жаловаться на подозрительные действия ряда игроков. Организаторы изучили жалобы и согласились, что игра команды выглядела «неестественно». После этого провинившихся исключили. Они были отстранены перед финальным матчем. Twitch не стал переносить и переигрывать турнир.

Призовой фонд соревнования составил $ 250 тыс. Победителем турнира стала команда UnRationaL, которая заработала $ 45 тыс.

В турнире также поучаствовали приглашённые стримеры и победители квалификационных соревнований.

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