Twitch удалит учётные записи стримеров, не достигших 13 лет

Игровой журналист и инсайдер Род Slasher Бреслау сообщил, что Twitch будет приостанавливать учётные записи стримеров, которым на момент создания профиля не исполнилось 13 лет.

Журналист ссылается на сотрудника платформы, который сделал следующее заявление: «Если вы создадите учётную запись на Twitch до того, как вам исполнится 13 лет, независимо от вашего нынешнего возраста и количества подписчиков, Twitch прекратит действие вашей учётной записи и вы будете вынуждены создать новую», — сказал сотрудник в беседе с журналистом.

Журналист объяснил, что платформа действует исходя из правил. В них прописано, что лицам моложе 13 лет запрещено пользоваться Twitch, даже если профиль был создан родителями.