Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Twitch удалит учётные записи стримеров, не достигших 13 лет

Twitch удалит учётные записи стримеров, не достигших 13 лет
Киберспорт 0

Игровой журналист и инсайдер Род Slasher Бреслау сообщил, что Twitch будет приостанавливать учётные записи стримеров, которым на момент создания профиля не исполнилось 13 лет.

Журналист ссылается на сотрудника платформы, который сделал следующее заявление: «Если вы создадите учётную запись на Twitch до того, как вам исполнится 13 лет, независимо от вашего нынешнего возраста и количества подписчиков, Twitch прекратит действие вашей учётной записи и вы будете вынуждены создать новую», — сказал сотрудник в беседе с журналистом.

Журналист объяснил, что платформа действует исходя из правил. В них прописано, что лицам моложе 13 лет запрещено пользоваться Twitch, даже если профиль был создан родителями.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021