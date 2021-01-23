Twitch удалит учётные записи стримеров, не достигших 13 лет
Игровой журналист и инсайдер Род Slasher Бреслау сообщил, что Twitch будет приостанавливать учётные записи стримеров, которым на момент создания профиля не исполнилось 13 лет.
Журналист ссылается на сотрудника платформы, который сделал следующее заявление: «Если вы создадите учётную запись на Twitch до того, как вам исполнится 13 лет, независимо от вашего нынешнего возраста и количества подписчиков, Twitch прекратит действие вашей учётной записи и вы будете вынуждены создать новую», — сказал сотрудник в беседе с журналистом.
Журналист объяснил, что платформа действует исходя из правил. В них прописано, что лицам моложе 13 лет запрещено пользоваться Twitch, даже если профиль был создан родителями.
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