Названы самые популярные киберспортивные клубы 2020 года. NAVI — на втором месте
Согласно статистике аналитического агентства Esports Charts, самой популярной киберспортивной организацией 2020 года стала G2 Esports. В метрике учитывалась общая сумма часов просмотра матчей клубов из всех дисциплин, в которых представлена организация. Исключением стали игры в жанре «королевская битва» — их не учитывали при составлении рейтинга.
Единственным представителем русскоязычного региона в десятке самых популярных клубов стал украинский киберспортивный клуб Natus Vincere. За год украинская организация поднялась с 6-го на 2-е место в рейтинге популярности организаций — 86,1 млн часов просмотра матчей.
Топ-10 самых популярных киберспортивных организаций 2020 года
- G2 Esports — 92,8 млн часов просмотра
- NAVI — 86,1 млн
- Team Liquid — 81,8 млн
- Fnatic — 76,7 млн
- DWG KIA — 59,7 млн
- OG — 57,3 млн
- Gen.G Esports — 55,9 млн
- Astralis — 55,6 млн
- T1 — 53,2 млн
- DRX — 50,4 млн
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
13:33
-
13:06
-
11:51
- 22 января 2021
-
21:45
-
20:19
-
19:57
-
15:41
-
14:21
-
12:35
-
11:30
-
11:19
-
10:58
-
10:45
-
10:44
-
08:15
- 21 января 2021
-
20:44
-
20:05
-
17:51
-
15:00
-
13:47
-
11:22
- 20 января 2021
-
23:50
-
22:24
-
21:02
-
20:02
-
15:55
-
15:49
-
15:00
-
14:43
-
13:56
-
13:54
-
13:08
-
03:48
- 19 января 2021
-
22:58
-
22:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам