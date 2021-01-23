Названы самые популярные киберспортивные клубы 2020 года. NAVI — на втором месте

Согласно статистике аналитического агентства Esports Charts, самой популярной киберспортивной организацией 2020 года стала G2 Esports. В метрике учитывалась общая сумма часов просмотра матчей клубов из всех дисциплин, в которых представлена организация. Исключением стали игры в жанре «королевская битва» — их не учитывали при составлении рейтинга.

Единственным представителем русскоязычного региона в десятке самых популярных клубов стал украинский киберспортивный клуб Natus Vincere. За год украинская организация поднялась с 6-го на 2-е место в рейтинге популярности организаций — 86,1 млн часов просмотра матчей.

Топ-10 самых популярных киберспортивных организаций 2020 года