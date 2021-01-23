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Названы самые популярные киберспортивные клубы 2020 года. NAVI — на втором месте

Названы самые популярные киберспортивные клубы 2020 года. NAVI — на втором месте
Киберспорт 0
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Согласно статистике аналитического агентства Esports Charts, самой популярной киберспортивной организацией 2020 года стала G2 Esports. В метрике учитывалась общая сумма часов просмотра матчей клубов из всех дисциплин, в которых представлена организация. Исключением стали игры в жанре «королевская битва» — их не учитывали при составлении рейтинга.

Единственным представителем русскоязычного региона в десятке самых популярных клубов стал украинский киберспортивный клуб Natus Vincere. За год украинская организация поднялась с 6-го на 2-е место в рейтинге популярности организаций — 86,1 млн часов просмотра матчей.

Топ-10 самых популярных киберспортивных организаций 2020 года

  1. G2 Esports — 92,8 млн часов просмотра
  2. NAVI — 86,1 млн
  3. Team Liquid — 81,8 млн
  4. Fnatic — 76,7 млн
  5. DWG KIA — 59,7 млн
  6. OG — 57,3 млн
  7. Gen.G Esports — 55,9 млн
  8. Astralis — 55,6 млн
  9. T1 — 53,2 млн
  10. DRX — 50,4 млн
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