Авторы Fallout 76 рассказали подробности о первом обновлении 2021 года
На русскоязычном канале компании Bethesda в YouTube разместили видео, в котором рассказали о первом обновлении 2021 года для Fallout 76. Отметим, что оно затронуло системы взаимодействия с предметами и торговыми автоматами.
Авторы подчеркнули, что не планируют отказываться от поддержки игры. В будущем пользователям будет доступно ещё много других обновлений.
Сообщается, что в ближайшей новинке будет увеличен объём тайника до 1200 фунтов (было 800). Также в планах сделать проще поиск новых предметов за счёт пип-боя. Помимо прочего, теперь в случае обнаружения новых объединяемых предметов, в инвентаре будет указываться не просто вес каждого из них, но и общего набора.
Свежее обновление будет доступно 26 января.
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