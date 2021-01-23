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Авторы Fallout 76 рассказали подробности о первом обновлении 2021 года

Авторы Fallout 76 рассказали подробности о первом обновлении 2021 года
Киберспорт / Другие игры 0

На русскоязычном канале компании Bethesda в YouTube разместили видео, в котором рассказали о первом обновлении 2021 года для Fallout 76. Отметим, что оно затронуло системы взаимодействия с предметами и торговыми автоматами.

Авторы подчеркнули, что не планируют отказываться от поддержки игры. В будущем пользователям будет доступно ещё много других обновлений.

Сообщается, что в ближайшей новинке будет увеличен объём тайника до 1200 фунтов (было 800). Также в планах сделать проще поиск новых предметов за счёт пип-боя. Помимо прочего, теперь в случае обнаружения новых объединяемых предметов, в инвентаре будет указываться не просто вес каждого из них, но и общего набора.

Свежее обновление будет доступно 26 января.

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