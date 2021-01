Лучшие моды для Minecraft в 2021 году

Minecraft продолжает оставаться популярной игрой для всех возрастов, предлагая огромное количество вариантов для свободы и экспериментов, когда дело доходит до создания идеального мира. Различные моды только повышают интерес к игре и делают Minecraft вариативной игрой. В этой заметке мы собрали лучшие моды для Minecraft, которые актуальны на январь 2021 года.

1. GraveStone. На месте смерти героя появляются надгробные камни, которые хранят внутри себя весь утерянный инвентарь. Могилки можно разрушить и забрать все хранившиеся в них предметы себе. Скачать модификацию можно по этой ссылке.

Фото: twinfinite.net

2. Iron Chests. Позволяет создавать сундуки из железа, золота, серебра, обсидиана и других металлов, а не только из дерева. Сундуки из этого мода имеют большую вместимость, но не могут быть соединены в двойной сундук. Скачать модификацию можно по этой ссылке.

Фото: twinfinite.net

3. Miner's Helmet. Добавляет в Minecraft шахтёрский шлем с фонарём, который поможет вам лучше ориентироваться в тёмных областях карты.

Фото: twinfinite.net

4. More Vanilla Armor и More Vanilla Tools. Технически это два разных мода, но у них общая идея. Вы больше не будете ограничены стандартным выбором металлов при создании новой брони. С этими модами вы сможете делать броню и оружие практически из чего угодно, начиная от угля и красного камня и заканчивая кактусами. Скачать More Vanilla Armor можно по этой ссылке. Модификация More Vanilla Tools доступна для загрузки в этом месте.

Фото: 9minecraft.net

5. Scuba Gear. Добавляет в Minecraft подводное снаряжение, благодаря которому вы сможете дышать под водой, быстрее добывать предметы и передвигаться с ускорением. Скачать модификацию можно по этой ссылке.

Фото: twinfinite.net

6. Falling Tree. Позволяет срубать дерево, уничтожив всего лишь один блок его ствола. Модификация доступна для скачивания по этой ссылке.

Фото: twinfinite.net

7. Leap. Модификация добавляет в Minecraft двойной прыжок, облегчая преодоление больших оврагов и ям. Но эта способность доступна лишь в виде заклинания, которое можно найти в сундуках, на рыбалке или у библиотекаря. Скачать модификацию можно по этой ссылке.

Фото: 9minecraft.net

8. Oh The Biomes You'll Go. Это приключенческая модификация, которая добавляет в Minecraft более 80 атмосферных биомов, более 40 уникальных деревьев, новые типы древесины, новые блоки, руды и наборы брони. Скачать модификацию можно по этой ссылке.

Фото: twinfinite.net

9. Easy Villagers. Это забавная модификация, после установки которой вы сможете захватывать жителей как предмет и помещать их в специальный блок, после чего использовать их для торговли или выращивания культур. С этой модификацией теперь не придётся гоняться за торговцами необходимых профессий по всей карте. Скачать модификацию можно по этой ссылке.

Фото: 9minecraft.net

10. Surrounding Indicators. Ещё одна полезная модификация, которая добавляет в левый верхний угол вашего пользовательского интерфейса показания здоровья окружающих мобов в виде красных сердечек, информируя вас об их оставшемся здоровье. Довольно удобная вещь, когда приходится сражаться с большим количеством мобов. Модификация показывает здоровье как монстров, так и нейтральных мобов. Скачать модификацию можно по этой ссылке.