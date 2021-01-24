После выхода нового патча в Cyberpunk 2077 игроки не могут пройти сюжетное задание
Игроки сообщают, что после выхода в Cyberpunk 2077 патча 1.1 они не могут пройти сюжетное задание. Речь идёт о квесте под названием «Старые друзья».
Главному герою Ви должен позвонить Такемура, хотя до выхода патча он мог просто вам не позвонить. Теперь вместо одного бага появился другой — он звонит, но при этом ничего не говорит. Откат к старым сохранениям и повторное прохождение сюжета до этого квеста не помогают.
Тогда как пройти квест?
- Попробуйте позвонить Джуди перед тем, как вам позвонит Такемура. Провисите на линии с Джуди до звонка Такемуры. После этого завершите разговор с Джуди или подождите сутки. Такемура должен позвонить вам вновь, после чего разговор должен сложиться удачно. Один из игроков сообщает, что повторного звонка Такемуры он ждал четыре дня.
- Откатитесь к обновлению, которое шло до патча 1.1. Однако велика вероятность, что после этого Такемура о вас опять забудет и не позвонит.
В Cyberpunk 2077 вышел патч 1.1
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