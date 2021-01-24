Профессиональный игрок в FIFA был вынужден завершить карьеру после неудачной шутки

Профессиональный игрок в FIFA 21 Харри Хескет на своём канале в YouTube сообщил, что принял решение завершить карьеру в киберспорте.

Поводом стал инцидент, случившийся в декабре 2020 года. Хескет встречался с 14-летним Андерсом Вейргангом. В ходе транляции на Twitch Хескет пошутил про Вейрганга: «Его пальцы, может, и быстры, зато мои длиннее». Позже он назвал это mom joke (вид шуток, над которыми автор смеётся гораздо сильнее, чем собеседники).

Несмотря на то что Харри признал, что шутка была неудачной, в EA Sports решили дисквалифицировать его на февральский турнир FGS Europe Regional Qualifier. Хескет обвинил компанию в двойных стандартах и сообщил, что завершает карьеру.

«Вас могут забанить за что угодно. Они могут делать, что им вздумается. Даже не буду пытаться оспорить их решение. За эту дурацкую шутку меня наказали так же строго, как наказывают за расизм», — сказал Хескет.