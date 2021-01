Among Us умирает? Как упала аудитория игры и какой к ней интерес в начале 2021 года

Авторы одной из самых популярных игр 2020 года Among Us до сих пор не выпустили ни новой карты, ни новых новостей о том, чего ожидать от игры в будущем. Последствия этого уже заметны.

В какой-то момент игра полностью захватила Twitch и прочно обосновалась на вершине игровых чартов. После нескольких месяцев веселья игрокам, видимо, захотелось разнообразия, и их понять можно. Теперь все они просто ждут выхода новой карты под названием «Дирижабль».



Among Us по-прежнему нельзя отнести к умирающим играм, потому что в неё до сих пор играет приличное количество людей. Конечно, данные показывают большое падение интереса к ней, но позиции игры не так плохи по сравнению с той же Fall Guys.



За последние 30 дней количество просмотров Among Us на Twitch упало более чем на 40 процентов. В Steam показатели игры тоже стали скромнее, и это невозможно не заметить. Да, в прошлом году тоже были падения, но они исчислялись сотнями человек, а не тысячами как сейчас.

Фото: Статистика популярности игры в Steam

Частота поисковых запросов Among Us в Google также стала ниже. Всё это говорит о том, что разработчикам пора начать действовать. Самый простой способ — выпустить новую локацию. По неофициальной информации, она уже полностью готова: исправлены все ошибки, улучшена оптимизация и авторам остаётся лишь пожелать не затягивать с её выпуском.