Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Игроки Natus Vincere по CS:GO получат золотые часы стоимостью 226 тыс. рублей

Игроки Natus Vincere по CS:GO получат золотые часы стоимостью 226 тыс. рублей
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
Аудио-версия:

Помимо денежного приза за победу на BLAST Premier: Global Final 2020 игроки Natus Vincere по CS:GO получат эксклюзивные золотые часы, стоимость которых составляет 226 тыс. рублей.

Часы были разработаны голландской компанией TW Steel специально для победителей турнира. Дизайн выполнен в стиле скина Global Final Golden для AK-47 в исполнении студии 2MindsStudio.

В финальном матче BLAST Premier: Global Final 2020 игроки NAVI обыграли Astralis. Напряжённое противостояние в финале получилось только на первой карте: российский коллектив не испытал больших проблем с оппонентом, обыграв его за две карты — 16:12 на Nuke и 16:5 на Inferno.

Стадия плей-офф BLAST Premier: Global Final 2020 проходила с 19 по 24 января в онлайне. Общий призовой фонд составил $ 1 млн. Natus Vincere досталось $ 600 тыс. Astralis получила $ 200 тыс.

NAVI стали чемпионами, обыграв Astralis в финале BLAST Premier: Global Final 2020
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021