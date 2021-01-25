Игроки Natus Vincere по CS:GO получат золотые часы стоимостью 226 тыс. рублей

Помимо денежного приза за победу на BLAST Premier: Global Final 2020 игроки Natus Vincere по CS:GO получат эксклюзивные золотые часы, стоимость которых составляет 226 тыс. рублей.
Часы были разработаны голландской компанией TW Steel специально для победителей турнира. Дизайн выполнен в стиле скина Global Final Golden для AK-47 в исполнении студии 2MindsStudio.
В финальном матче BLAST Premier: Global Final 2020 игроки NAVI обыграли Astralis. Напряжённое противостояние в финале получилось только на первой карте: российский коллектив не испытал больших проблем с оппонентом, обыграв его за две карты — 16:12 на Nuke и 16:5 на Inferno.
Стадия плей-офф BLAST Premier: Global Final 2020 проходила с 19 по 24 января в онлайне. Общий призовой фонд составил $ 1 млн. Natus Vincere досталось $ 600 тыс. Astralis получила $ 200 тыс.
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