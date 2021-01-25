Take-Two Interactive закрыла крупнейший сайт, который продавал читы для GTA Online

Издатель Take-Two, владеющий разработчиками GTA, пошёл по стопам Riot Games и начал бороться не с читерами, а против сайтов, которые продают эти читы для игроков.
В последнее время практика борьбы не с читерами, а с сайтами, предоставляющими читы, стала распространённой среди издателей. Вместо того, чтобы создавать античитерские программы, издательство Take-Two стало добиваться закрытия сайтов, продающих читы для GTA Online.
Владельцы Rockstar Games добились закрытия одного из самых популярных читерских сайтов для GTA 5 под названием LunaCheats. Теперь при заходе на сайт игроков встречает следующее сообщение: «После переговоров с Take-Two Interactive мы немедленно прекращаем техническое обслуживание сайта, разработку и распространение наших программ. Мы приносим извинения, если наши программы нанесли ущерб и неудобства онлайн-сообществу Grand Theft Auto».
Похоже, что Take-Two Interactive не будет пытаться вернуть деньги в суде. Вместо этого издательство заставит представителей сайта направить их на благотворительность. О каких суммах может идти речь? Цифр никто не сообщает, но речь идёт явно не о маленьких суммах.
Три года назад Riot Games выиграла иск против создателей чит-программы LeagueSharp для League of Legends. Суд обязал создателей читов выплатить разработчикам $ 10 млн.
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