Take-Two Interactive закрыла крупнейший сайт, который продавал читы для GTA Online

Издатель Take-Two, владеющий разработчиками GTA, пошёл по стопам Riot Games и начал бороться не с читерами, а против сайтов, которые продают эти читы для игроков.

В последнее время практика борьбы не с читерами, а с сайтами, предоставляющими читы, стала распространённой среди издателей. Вместо того, чтобы создавать античитерские программы, издательство Take-Two стало добиваться закрытия сайтов, продающих читы для GTA Online.

Владельцы Rockstar Games добились закрытия одного из самых популярных читерских сайтов для GTA 5 под названием LunaCheats. Теперь при заходе на сайт игроков встречает следующее сообщение: «После переговоров с Take-Two Interactive мы немедленно прекращаем техническое обслуживание сайта, разработку и распространение наших программ. Мы приносим извинения, если наши программы нанесли ущерб и неудобства онлайн-сообществу Grand Theft Auto».

Похоже, что Take-Two Interactive не будет пытаться вернуть деньги в суде. Вместо этого издательство заставит представителей сайта направить их на благотворительность. О каких суммах может идти речь? Цифр никто не сообщает, но речь идёт явно не о маленьких суммах.

Три года назад Riot Games выиграла иск против создателей чит-программы LeagueSharp для League of Legends. Суд обязал создателей читов выплатить разработчикам $ 10 млн.