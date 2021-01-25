Российский левел-дизайнер показал ремейк локации «Бар» из S.T.A.L.K.E.R. на движке Unity3D

Левел-дизайнер Владимир Волохов из Санкт-Петербурга перенёс локацию «Бар» из игры S.T.A.L.K.E.R. на движок Unity3D. Как отметили игроки, получилось сочно и очень атмосферно.
Видео опубликовано на YouTube-канале Vl1dimir 777.
«Являясь профессиональным дизайнером уровней, я постарался перенести локацию «Бар» на движок Unity3D. Надеюсь, это получилось и вам всем понравится. Если вам это зайдёт, то попробую перенести и другие уровни. А если среди вас есть опытные программисты, аниматоры и технари всех мастей в этом движке, может, попробуем что-то сделать? Чем чёрт не шутит, почему бы и нет», — заявил автор на странице сообщества AP-PRO: S.T.A.L.K.E.R. News во «ВКонтакте».
Локация «Бар» из S.T.A.L.K.E.R. — нейтральная территория, на которой вам запрещено атаковать сталкеров. Если игрок выстрелит в сталкера, но не убьёт его, то получит устное предупреждение. За убийство по вам откроют огонь на поражение. Запрет на убийство касается только главного героя.
Unity3D является современным кросс-платформенным движком для создания игр и приложений от компании Unity Technologies. На этом движке разработаны такие известные игры, как Hearthstone, Firewatch, Ori and the Blind Forest, Inside, Pokemon GO и другие.
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