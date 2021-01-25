Автор ремейка S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4 продемонстрировал смену погоды

Ivan Sorce, занимающийся переносом первой части «Сталкера» на движок Unreal Engine 4, выпустил новый ролик с демонстрацией динамической смены погоды.
Видео опубликовано на YouTube-канале Ivan Sorce.
Автор планирует не ограничиваться одним дождём. В ролике видно, что в ремейке будет реализована реалистичная смена времён года — от дождя и сильного ветра до снега и метели.
Помимо смены погоды автор показал, как будет управляться грузовой автомобиль ЗИЛ в ремейке:
Видео опубликовано на YouTube-канале Ivan Sorce.
По словам моддера, он планирует выпустить ремейк таким образом, чтобы оригинальная игра для его использования не понадобилась. В итоговой версии ремейка S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля Ivan Sorce обещает трассировку лучей, 4K-текстуры и полную поддержку всех особенностей DirectX 12.
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