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Автор ремейка S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4 продемонстрировал смену погоды

Автор ремейка S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4 продемонстрировал смену погоды
Киберспорт / Другие игры 0
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Ivan Sorce, занимающийся переносом первой части «Сталкера» на движок Unreal Engine 4, выпустил новый ролик с демонстрацией динамической смены погоды.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ivan Sorce.

Автор планирует не ограничиваться одним дождём. В ролике видно, что в ремейке будет реализована реалистичная смена времён года — от дождя и сильного ветра до снега и метели.

Помимо смены погоды автор показал, как будет управляться грузовой автомобиль ЗИЛ в ремейке:

Видео опубликовано на YouTube-канале Ivan Sorce.

По словам моддера, он планирует выпустить ремейк таким образом, чтобы оригинальная игра для его использования не понадобилась. В итоговой версии ремейка S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля Ivan Sorce обещает трассировку лучей, 4K-текстуры и полную поддержку всех особенностей DirectX 12.

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