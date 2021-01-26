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Valve начала разрабатывать технологию непосредственного взаимодействия с мозгом геймера

Valve начала разрабатывать технологию непосредственного взаимодействия с мозгом геймера
Киберспорт / Другие игры 0
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Глава Valve Гейб Ньюэлл рассказал о разработке новой технологии, которая посредством специального устройства позволит добиться непосредственного взаимодействия с мозгом геймера. Об этом сообщает TVNZ.

По словам Ньюэлла, компания разрабатывает мозговые компьютерные интерфейсы, которые основаны на открытом исходном коде и должны улучшить восприятие игры пользователями. Valve работает над этим вместе с OpenBCI.

«Если вы разработчик программного обеспечения и в 2022 году у вас не будет этого устройства в ваших тестовых лабораториях, вы совершите глупую ошибку. Реальный мир покажется плоским, бесцветным и размытым по сравнению с тем, что будет создано в мозгу человека», — сказал Ньюэлл.

Он добавил, что пока речь не идёт о коммерческом внедрении, поскольку исследования ещё не закончены.

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