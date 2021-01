The Last of Us 2 получила больше всего наград «Игра года», опередив The Witcher 3

The Last of Us 2 стала игрой с самым большим количеством наград «Игра года», опередив по этому показателю The Witcher 3. Игра от Naughty Dog оказалась впереди творения CD Projekt RED ровно на 1 титул. На втором месте идёт Hades — она удостоилась главной награды 53 раза. Ghost of Tsushima с 49 наградами замыкает трио лидеров по результатам 2020 года.

The Last of Us 2 была удостоена высшей награды 261 раз, а The Witcher 3 — 260 раз. На третьем месте идёт первая часть The Last of Us — ей присвоили звание «Игра года» в 254 случаях.

Выпущенная в июне 2020 года The Last of Us 2 получила положительные оценки от критиков, но была отрицательно воспринята пользователями. Основные претензии были высказаны к повествованию игры. Игрокам не понравилось, как разработчики изобразили Джоэла. Если в первой части он был преподнесён ими как осторожный и бдительный персонаж, то в сиквеле его показали неуклюжим и слишком доверчивым.



Тем не менее, несмотря на весь сформировавшийся негатив вокруг игры, The Last of Us 2 была признана игрой года по версии самой престижной игровой премии The Game Awards 2020.