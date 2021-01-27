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В World of Tanks вышло обновление 1.11.1. В игре появились тяжёлые танки Италии

В World of Tanks вышло обновление 1.11.1, которое привнесло в игру ветку тяжёлых танков Италии с доработанной механикой дозарядки, подбор совзводных по уровням техники, рейтингу и прочим параметрам в ангаре и улучшение интерфейса.

Переход от средних танков Италии к тяжёлым будет происходить на 7-м уровне. Carro P.88 — первый итальянский тяж, встречающий вас на 7-м уровне. Главная особенность танка — повышенная живучесть и возможность выбора наиболее подходящего оружия.

Carro P.88

На 8-м уровне находится тяжёлый танк Progetto 54. Это манёвренный тяжёлый танк, способный за короткое время выдавать 3 снаряда.

Progetto 54

На 9-й уровень помещён тяжёлый танк Progetto 66, который может похвастаться отличным углом склонения орудия.

Progetto 66

Топовым тяжёлым танком Италии стал Rinoceronte. Ему дали магазин на три снаряда, каждый из которых наносит по 490 ед. урона.

Rinoceronte

Новая система взводов позволит быстрее найти нужного игрока. Вы сможете подобрать совзводных по следующим критериям:

Текущий глобальный рейтинг World of Tanks. Система сначала выберет игроков, рейтинг которых отличается от вашего не более чем на 500 WTR. Если таких не окажется, поиск будет расширен за счёт игроков с большей разницей в рейтинге. Количество доступной техники на выбранных вами уровнях. Учитывается только готовая к выходу в бой техника, а подсчёт будет производиться отдельно для каждого уровня. Количество боёв на каждом из выбранных вами уровней. Количество уровней для поиска будет расти, если не найдётся достаточно игроков, отвечающих выбранным критериям. Включение/отключение голосовой связи. Даже если вы включите функцию в настройках, то по-прежнему сможете отключить голосовую связь для отдельных игроков взвода. Члены клана. Игроки из вашего клана будут первоочерёдными кандидатами в ваш взвод.

Также в этом обновлении был доработан и улучшен интерфейс.

Вы сможете включить круг обнаружения на мини-карте . Речь о зоне радиусом в 50 метров, в пределах которой любая техника становится обнаруженной. Оказавшись в круге обнаружения, вы автоматически увидите противника — так же как и он вас.

. Речь о зоне радиусом в 50 метров, в пределах которой любая техника становится обнаруженной. Оказавшись в круге обнаружения, вы автоматически увидите противника — так же как и он вас. Повреждённые модули получат таймер автоматического ремонта, который заменит существующий индикатор . Вы сможете точно знать, когда тот или иной модуль будет отремонтирован. Это поможет использовать снаряжение в наиболее подходящий момент.

. Вы сможете точно знать, когда тот или иной модуль будет отремонтирован. Это поможет использовать снаряжение в наиболее подходящий момент. И последнее — при входе в World of Tanks игровой клиент запомнит выбранный вами сервер и будет автоматически выбирать его при следующих запусках игры.

Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks.