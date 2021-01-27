Появились намёки на разработку ремастеров GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas

Несколько авторитетных инсайдеров намекнули на то, что Rockstar разрабатывает ремастеры трёх игр GTA — третьей части, «Вайс-Сити» и «Сан-Андреас». Официально об этом ещё не объявлено.
Несколько дней назад инсайдер под никнеймом Mach1bud написал на форуме GTA в ветке про DLC для GTA 5 сообщение: «Скоро». Инсайдер под никнеймом WildBrick142 ответил, что Mach1bud следовало бы написать это сообщение в другой теме. Для обычных людей их разговор выглядел таинственным и запутанным, пока администратор форума не добавил сообщениям тэги III, VC и SA. После этого всё прояснилось. Mach1bud отредактировал свой пост, добавив, что более подробная информация должна появиться в ближайшие 90 дней.
Это не единственный слух, касающийся потенциальной разработки ремастеров трёх частей GTA. Два дня назад администратор форума GTAForums.com опубликовал изображение трёх карт GTA Online Shark на своей страничке в «Твиттере». На картах изображены номера 2001, 2002 и 2004. Эти номера соответствуют датам выхода GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas.
Фото: twitter.com/uNiGTANet
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