Кажется, найден новый Crysis. RTX 3080 не потянула The Medium в 60 FPS даже в 1080p

Журналисты портала dsogaming.com выяснили, что новый хоррор The Medium не работает на видеокарте GeForce RTX 3080 на 60 FPS даже в разрешении 1080p при отключённом рейтрейсинге.

Игра тестировалась на системе с процессором Intel Core i9 9900K, ОЗУ объёмом в 16 Гб и видеокарте RTX 3080. Даже при включении технологии DLSS, которая по идее должна повышать FPS, журналистам не удалось добиться стабильной частоты кадров в 60 FPS в разрешении 1440p.

Как отметили журналисты, игра страдает от постоянных подвисаний, даже если её установить на SSD. «Эти подвисания настолько раздражают, что они, несомненно, отпугнут многих геймеров. Мы действительно не понимаем, что тут происходит. Мы точно знаем, что графика не соответствует смехотворно высоким требованиям к ПК», — говорят журналисты портала.

Видео опубликовано на YouTube-канале GamersPrey.

Релиз The Medium состоится сегодня, 28 января. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series X. Журналисты оценили новый хоррор на агрегаторе Metacritic в среднем на 76 баллов.

Системные требования The Medium

Минимальные системные требования:

Производительность: 1080p / 30 fps

1080p / 30 fps Настройки графики: Low Preset

Low Preset Видеокарта: GTX 1650 Super / GTX 1060 / AMD R9 390x

GTX 1650 Super / GTX 1060 / AMD R9 390x Процессор: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5

Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 Оперативная память: 8 ГБ

8 ГБ ОС: Windows 10 64-bit, DX11

Windows 10 64-bit, DX11 Накопитель: 50 ГБ HDD

Рекомендуемые системные требования:

Производительность: 1080p / 30fsp

1080p / 30fsp Настройки графики: Medium Preset

Medium Preset Видеокарта: GTX 1660 Super / AMD RX 5600XT

GTX 1660 Super / AMD RX 5600XT Процессор: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X Оперативная память: 16 ГБ

Требования для графики «высокого» уровня:

Производительность: 1440p / 30fps

1440p / 30fps Настройки графики: High Preset

High Preset Видеокарта: RTX 2060 Super / AMD 5700 XT

RTX 2060 Super / AMD 5700 XT Процессор: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X Оперативная память: 16 ГБ

Требования для графики «ультра» уровня:

Производительность: 1440p / 30 fps

1440p / 30 fps Настройки графики: High Preset

High Preset Видеокарта: RTX 2080 / RTX 3060 Ti / AMD RX 6800

RTX 2080 / RTX 3060 Ti / AMD RX 6800 Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X Оперативная память: 16 ГБ

Минимальные системные требования для трассировки лучей:

Производительность: 1080p / 30 fps

1080p / 30 fps Настройки графики: Medium Preset

Medium Preset Видеокарта: RTX 2060 Super / AMD RX 6800

RTX 2060 Super / AMD RX 6800 Процессор: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X Оперативная память: 16 ГБ

Рекомендуемые системные требования для трассировки лучей:

Производительность: 1440p / 30 fps

1440p / 30 fps Настройки графики: High Preset

High Preset Видеокарта: RTX 3060 Ti / RTX 2080 / AMD RX 6800

RTX 3060 Ti / RTX 2080 / AMD RX 6800 Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X Оперативная память: 16 ГБ

Системные требования для высоких настроек с трассировкой лучей: