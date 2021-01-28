Кажется, найден новый Crysis. RTX 3080 не потянула The Medium в 60 FPS даже в 1080p

Журналисты портала dsogaming.com выяснили, что новый хоррор The Medium не работает на видеокарте GeForce RTX 3080 на 60 FPS даже в разрешении 1080p при отключённом рейтрейсинге.
Игра тестировалась на системе с процессором Intel Core i9 9900K, ОЗУ объёмом в 16 Гб и видеокарте RTX 3080. Даже при включении технологии DLSS, которая по идее должна повышать FPS, журналистам не удалось добиться стабильной частоты кадров в 60 FPS в разрешении 1440p.
Как отметили журналисты, игра страдает от постоянных подвисаний, даже если её установить на SSD. «Эти подвисания настолько раздражают, что они, несомненно, отпугнут многих геймеров. Мы действительно не понимаем, что тут происходит. Мы точно знаем, что графика не соответствует смехотворно высоким требованиям к ПК», — говорят журналисты портала.
Видео опубликовано на YouTube-канале GamersPrey.
Релиз The Medium состоится сегодня, 28 января. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series X. Журналисты оценили новый хоррор на агрегаторе Metacritic в среднем на 76 баллов.
Системные требования The Medium
Минимальные системные требования:
- Производительность: 1080p / 30 fps
- Настройки графики: Low Preset
- Видеокарта: GTX 1650 Super / GTX 1060 / AMD R9 390x
- Процессор: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5
- Оперативная память: 8 ГБ
- ОС: Windows 10 64-bit, DX11
- Накопитель: 50 ГБ HDD
Рекомендуемые системные требования:
- Производительность: 1080p / 30fsp
- Настройки графики: Medium Preset
- Видеокарта: GTX 1660 Super / AMD RX 5600XT
- Процессор: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 16 ГБ
Требования для графики «высокого» уровня:
- Производительность: 1440p / 30fps
- Настройки графики: High Preset
- Видеокарта: RTX 2060 Super / AMD 5700 XT
- Процессор: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 16 ГБ
Требования для графики «ультра» уровня:
- Производительность: 1440p / 30 fps
- Настройки графики: High Preset
- Видеокарта: RTX 2080 / RTX 3060 Ti / AMD RX 6800
- Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 16 ГБ
Минимальные системные требования для трассировки лучей:
- Производительность: 1080p / 30 fps
- Настройки графики: Medium Preset
- Видеокарта: RTX 2060 Super / AMD RX 6800
- Процессор: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 16 ГБ
Рекомендуемые системные требования для трассировки лучей:
- Производительность: 1440p / 30 fps
- Настройки графики: High Preset
- Видеокарта: RTX 3060 Ti / RTX 2080 / AMD RX 6800
- Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 16 ГБ
Системные требования для высоких настроек с трассировкой лучей:
- Производительность: 2160p / 30fps
- Настройки графики: High Preset
- Видеокарта: RTX 3080 / AMD RX 6800 XT
- Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 16 ГБ.
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