В CS:GO появился денежный бонус за поражения в раундах при неполном составе команды

В ночь на 28 января компания Valve выпустила очередной патч для Counter Strike: Global Offensive.



Одним из ключевых обновлений стал бонус в $ 1000 за каждый проигранный командой раунд в неполном составе. Этот бонус не будет действовать в том случае, если игрок был выгнан при помощи голосования. Обновление касается соревновательного режима и «Напарников».



Также в соревновательном режиме и «Напарниках» теперь ставится автоматическая двухминутная пауза в том случае, если один из членов команды отключается от сервера. Пауза заканчивается раньше, если игрок подключается до истечения этого времени.



Кроме этого разработчики существенно переработали карту Elysion. Ещё одним обновлением стало то, что при использовании метки теперь отображается название указанной локации.

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