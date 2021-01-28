Tesla показала электрокар с запущенными Witcher 3. Можно поиграть и в Cyberpunk 2077

Компания Илона Маска Tesla, занимающаяся выпуском электрокаров, представила обновленную модель машины Tesla Model S. Для любителей видеоигр презентация является примечательной тем, что на одной из фотографий салона можно заметить экран с игровым разделом. Среди игр на ней можно увидеть «Ведьмак 3: Дикая охота». Уже позже сам Маск сообщил, что на электрокаре можно сыграть и в Cyberpunk 2077.

Какие версии игр, полные или же урезанные, будут доступны для запуска, не сообщается. Стоит отметить и то, что сыграть в видеоигру на ходу невозможно — запустить её можно только в том случае, если машина не двигается.



Существенные изменения в Tesla Model S коснулись и руля автомобиля — теперь вместо классического круглой «баранки» будет доступен U-образный «бублик» в стиле фильма «Бегущий по лезвию». Этот дизайн компания показывала ещё в 2017 году на презентации Tesla Roadster, однако в серийное производство такое оно так и не пошло.