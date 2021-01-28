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В Cyberpunk 2077 выпустили микропатч — он исправляет баг в задании «Старые друзья»

В Cyberpunk 2077 выпустили микропатч — он исправляет баг в задании «Старые друзья»
Киберспорт / Другие игры 0

Для ПК-версии Cyberpunk 2077 вышел небольшой патч, который исправил две серьёзные ошибки, появившиеся после выпуска крупного обновления 1.1.

Микропатч 1.11 исправил случайное распределение предметов и убрал критический баг, из-за которого было невозможно пройти сюжетное задание под названием «Старые друзья».

Баг возникал при при выполнении задания «Подождать, пока Такэмура позвонит на следующий день». Персонаж звонил, но при этом ничего не говорил. Откат к старым сохранениям и повторное прохождение сюжета до этого квеста не помогали.

Обновление 1.1 для Cyberpunk 2077 вышло 23 января. Патч был направлен на улучшение стабильности игры и исправление критических ошибок.

Игра вышла 10 декабря 2020 года одновременно на PC и консолях старого поколения.

В Cyberpunk 2077 вышел патч 1.1
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