В Epic Games Store назвали десять самых популярных игр 2020 года
В Epic Games Store подвели итоги 2020 года. В прошлом году 160 млн игроков потратили в цифровом магазине более $ 700 млн и наиграли более 5,7 млрд часов.
Помимо этого по сравнению с 2019 годом количество ежедневно активных пользователей возросло на 192% и составило 31,3 млн игроков, а максимальное число одновременно играющих пользователей выросло с 7 до 13 млн. Epic Games Store назвал также десять самых популярных тайтлов в магазине и подтвердил, что бесплатные раздачи игр продолжатся и в 2021 году.
Самые популярные игры в Epic Games Store в 2020 году
Assassin's Creed Valhalla
Satisfactory
Fortnite
SnowRunner
Godfall
Borderlands 3
Rocket League
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2
Grand Theft Auto 5
Rogue Company
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