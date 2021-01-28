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Жгучая брюнетка с голубыми глазами. Художник показал, как могла бы выглядеть девушка с обложки GTA «Вайс Сити» в жизни

Как могла бы выглядеть девушка с обложки GTA Vice City в жизни
Киберспорт / Другие игры 0

Турецкий художник Хоссейн Диба продолжает воссоздавать персонажей культовых частей GTA в 3D. На этот раз он показал, как могла бы выглядеть девушка с обложки GTA Vice City в реальности.

Фото: instagram.com/hossein.diba

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Фото: instagram.com/hossein.diba/

Ранее турецкий художник создал 3D-модель девушки с обложки GTA San Andreas.

Диба с 2008 года занимается дизайном различных героев для игр и кино. Он показал, как могли бы выглядеть главные персонажи вселенной Grand Theft Auto — Томми Версетти из Вайс Сити, Си Джей из Сан-Андреас, Нико Беллик из GTA 4 и Клод из GTA 3, — если бы все эти игры вышли сейчас.

На обложке GTA Vice City изображён один из близнецов. В игре есть две сестры-близняшки — Белла и Стелла. Одна работает стриптизёршей в клубе, другая — бармен. Вот кого-то из них и поместили на обложку игры. Кого именно, остаётся загадкой.

Художник показал, как бы могла выглядеть девушка с обложки GTA San Andreas в реальности
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