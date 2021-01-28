Бензема и Неймар вошли в 18-ю команду недели в FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0
EA Sports представила 18-ю команду недели в FIFA 21. Напомним, команда составляется по результатам выступления игроков в национальных чемпионатах. Наборы с их карточками уже доступны в игре.
В команду попало сразу два футболиста с рейтингом 92 — Неймар («Пари Сен-Жермен») и Карим Бензема («Реал» Мадрид). Дубль Бензема помог «Реалу» на выезде разгромить «Алавес» (4:1). Неймар забил в ворота «Монпелье». В команду недели попал также полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва с рейтингом 88. Силва стал автором забитого мяча в матче с «Астон Виллой» (2:0), а также отдал результативную передачу в матче с «Вест Бромвичем» (5:0).
Публикация доступна в официальном сообществе EA Sports FIFA во «ВКонтакте».
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