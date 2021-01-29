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Илон Маск похвалил Cyberpunk 2077 — после этого акции CD Projekt RED выросли на 19%

Илон Маск похвалил Cyberpunk 2077 — после этого акции CD Projekt RED выросли на 19%
Киберспорт 0

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск опубликовал в «Твиттере» сообщения с похвалой Cyberpunk 2077, после чего акции разработчиков из студии CD Projekt RED выросли на 19%, сообщает зарубежное издание Bloomberg.

Сначала Илон Маск написал, что на новой модели автомобиля Tesla Model S Plaid можно будет запустить игры The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Позже он добавил, что несмотря на то, что в «киберпанке» выходят хотфиксы для хотфиксов, игра всё равно является отличной.

Ранее Илон Маск помог взлететь криптовалюте. Он разместил в профиле своего аккаунта в «Твиттере» хештег биткоина и написал сообщение: «Оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что это было неизбежно». После этого цена на биткоин взлетела с $ 32 тыс. до $ 37 тыс.

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