Virtus. pro распустила состав VP.Prodigy по CS:GO

Virtus.pro перезапустит ростер VP.Prodigy по Counter-Strike: Global Offenisive, сообщает пресс-служба организации на официальном сайте. Нынешний состав (Mur, Awesome, H1glain, Norwi) был распущен, тренер Владислав flash_1 Быков продолжит работу с новыми игроками.

«Работа над составами-академиями — это метод проб и ошибок. Когда мы запускали вторые составы, то ставили перед собой одну фундаментальную задачу: давать возможность молодым игрокам развиваться и показывать хороший результат. Несмотря на то, что мы подписали сильных и перспективных ребят, нам не удалось добиться поставленных целей. Сейчас мы видим определённую стагнацию. Наше решение о переформировании является самым верным для всех сторон.



История VP.Prodigy в CS:GO на этом не закончена. Мы понимаем, что получили опыт, который поможет нам в будущем. В рамках перезапуска состава мы переосмыслим систему отбора игроков и тренировочный процесс, а также уделим больше внимания возрасту и городам проживания будущих тиммейтов. Ожидайте подробности о новом составе в ближайшие недели», — сказал Михаил Артемьев, менеджер направления СS:GO в Virtus.pro.