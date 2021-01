Пользователи раскритиковали Sony и Remedy за раздачу Control в PS Plus

В социальных сетях пользователи раскритиковали Sony и Remedy за раздачу Control: Ultimate Edition в PS Plus.

Многие пользователи приобрели игру на распродаже в начале января в ожидании версии с патчем для PlayStation 5, релиз которой состоится 2 февраля. Игроки жалуются, что и в этом случае Sony отказывается возвращать деньги за покупку, если с её момента прошло больше двух недель. Многим не хватило буквально нескольких дней, чтобы вернуть средства за Control.

Помимо Control подписчики PS Plus получат доступ к Concrete Genie и Destruction AllStars. Скачать все перечисленные игры можно будет начиная с 2 февраля 2021 года. До этих пор вы можете успеть забрать бесплатные игры января — Shadow of the Tomb Raider, Greedfall и Maneater.