Пользователи раскритиковали Sony и Remedy за раздачу Control в PS Plus
В социальных сетях пользователи раскритиковали Sony и Remedy за раздачу Control: Ultimate Edition в PS Plus.
Многие пользователи приобрели игру на распродаже в начале января в ожидании версии с патчем для PlayStation 5, релиз которой состоится 2 февраля. Игроки жалуются, что и в этом случае Sony отказывается возвращать деньги за покупку, если с её момента прошло больше двух недель. Многим не хватило буквально нескольких дней, чтобы вернуть средства за Control.
Помимо Control подписчики PS Plus получат доступ к Concrete Genie и Destruction AllStars. Скачать все перечисленные игры можно будет начиная с 2 февраля 2021 года. До этих пор вы можете успеть забрать бесплатные игры января — Shadow of the Tomb Raider, Greedfall и Maneater.
Стало известно, какие игры PS Plus будут бесплатными в феврале 2021 года
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