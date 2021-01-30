SpaceX подняла в космос прах умершего игрока в EVE Online

Компания Илона Маска SpaceX исполнила последнее желание умершего игрока в EVE Online Брюса Spike Макфи, подняв его прах в космос 24 января 2021 года.

Новость об исполнении последнего желания друга распространил в социальных сетях Чарльз Уайт, более известный в игровом сообществе EVE Online как Space Pope.

«Он был моим хорошим другом. Инвалид, и виртуальные миры были его жизнью. Он сказал мне — за год я вижусь только с тремя людьми, а в EVE Online общаюсь с сотнями», — говорит Чарльз.

Ещё при жизни на своей страничке в «Твиттере» игрок написал: «Нахожусь в ловушке гравитации, спаси нас, SpaceX». Исполнить желание игрока удалось лишь после его смерти.

EVE Online — космическая онлайн-игра, выпущенная 6 мая 2003 года. Летом 2020-го на месте виртуального кладбища, созданного игроками, появился монумент. Таким образом игроки чтят память умерших товарищей. Памятник находится на сервере «Транквилити» в системе Molea.