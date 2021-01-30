На Valve подали в суд — компанию обвиняют в монополизации рынка ПК-игр

Пятеро геймеров из США подали коллективный иск к Valve в суд Калифорнии. По мнению геймеров, компания злоупотребляет властью и препятствует конкуренции на рынке ПК-игр.

Истцам не нравится, что Valve заставляет подписывать контракты, обязующие разработчиков устанавливать такие же цены на игры в Steam, как и на остальных платформах.

Геймеры вспомнили слова основателя Epic Games Тима Суини. 30 января 2019 года он сказал, что Valve имеет право наложить вето на цены. Если разработчик пожелает продавать свою игру в магазине Epic Games по более низкой цене, чем Steam, тогда Valve может просто сказать «нет». Несоответствие в ценах, скорее всего, разозлит пользователей Steam, что приведёт к бомбардировке обзоров.

Ранее на Valve подали в суд за нарушение патентного законодательства. В исковом заявлении говорится, что для геймпада Steam Controller компания украла дизайн у Scuf.