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The Medium окупилась всего за три дня, несмотря на проблемы с производительностью

The Medium окупилась всего за три дня, несмотря на проблемы с производительностью
Киберспорт / Другие игры 0
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The Medium, хоррор польской студии Bloober Team, окупился всего за три дня после релиза, сообщает Money.pl.

Стоит отметить, что в игре присутствуют серьёзные проблемы с производительностью. Даже на топовом «железе» фреймрейт редко достигает отметки в 60 FPS.

Напомним, игра вышла 28 января и доступна на ПК и Xbox Series X. Средняя оценка хоррора журналистами на агрегаторе Metacritic — 76 баллов. Пользователи оценили игру на 7,3 балла из 10.

Системные требования The Medium

Минимальные системные требования:

Производительность: 1080p / 30 fps
Настройки графики: Low Preset
Видеокарта: GTX 1650 Super / GTX 1060 / AMD R9 390x
Процессор: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5
Оперативная память: 8 ГБ
ОС: Windows 10 64-bit, DX11
Накопитель: 50 ГБ HDD

Рекомендуемые системные требования:

Производительность: 1080p / 30fsp
Настройки графики: Medium Preset
Видеокарта: GTX 1660 Super / AMD RX 5600XT
Процессор: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X
Оперативная память: 16 ГБ

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