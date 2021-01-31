V1lat: ни Россия, ни Украина, ни тем более Беларусь не увидят мэйджор в ближайшие года два

Кастер Виталий v1lat Волочай оценил возможность проведения мэйджора по Dota 2 в СНГ-регионе.

«Ни PGL, ни BTS, ни ESL не виноваты, что страны СНГ не получат мэйджор. Виноваты страны СНГ. Вы можете очень долго доказывать себе и Интернету, что ваша страна лучше всех, все в мире врут, а мы и наши турниры лучшие. WePlay! и Epic Esports Events могут дальше вкладывать хоть по три миллиона в турнир, но мэйджор ни Россия, ни Украина, ни тем более Беларусь не увидят в ближайшие года два, это точно.



И если с Минском всё понятно, то РФ и Украина мэйджор не получат, потому что Valve и люди на Западе не верят в наши цифры по COVID-19. Они смотрят на матч Лиги чемпионов в Краснодаре и офигевают, смотрят на матч баскетбольной Евролиги в Москве и полнейший бред по „анти-ковидным“ решениям в Украине и опять-таки офигевают. Потому что, как наши страны проходят пандемию, — это стыдоба, позорище и наглое враньё о статистике. Такая уважающая себя компания, как Valve, не будет рисковать и проводить топ-турниры в странах с таким риском», — приводит слова Виталия Cybersport.ru